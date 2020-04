Giovane va in ospedale per Coronavirus | gli trovano un tumore

A Torino un paziente in giovane età affetto da Coronavirus aveva in realtà anche un tumore. La scoperta è avvenuta per caso.

Un uomo scopre di avere un tumore dopo essere andato in ospedale per tutt’altro motivo. Accade alle Molinette di Torino, dove il paziente aveva avuto necessità di recarsi a seguito di problematiche di salute legate al Coronavirus, che imperversa in maniera importante anche in Piemonte, oltre che in diverse altre zone d’Italia e purtroppo anche del mondo.

E va detto anche che il paziente in questione è di giovane età. Quest’ultimo era affetto da un tumore tale da ostruirgli bronchi e trachea quasi del tutto. Da tempo l’uomo soffriva di problemi respiratori, e vista la situazione in atto, non era stato affatto difficile fare un collegamento con una possibile infezione da Covid-19.

In realtà lui aveva tutt’altro. I medici dell’ospedale di Torino se ne sono accorti e lo hanno sottoposto d’urgenza ad un intervento non invasivo in broncoscopia rigida e supporto Ecmo. Il tutto grazie anche al supporto ricevuto dalle equipes di Pneumologia e di Rianimazione della stessa struttura. Da quanto risulta, questo è il primo intervento in assoluto al mondo di asportazione di una massa tumorale compiuta su di un paziente affetto da Coronavirus. Infatti è emersa anche una positività del soggetto al Covid-19. Nonostante tutte le difficoltà cliniche comportate dall’evento, il peggio è passato.

