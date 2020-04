Grande Fratello Vip, rissa sfiorata. Teresanna a Sossio: “Sei un cane”

Nuovamente momenti di grande tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a causarli sono Teresanna e Sossio, divisi dagli altri inquilini.

Mentre fuori dalla casa di Cinecittà gli italiani sono costretti a vivere una situazione d’emergenza senza precedenti, lo spettacolo del Grande Fratello Vip continua ad andare a avanti. I protagonisti del reality continuano a vivere nella loro bolla al di fuori della realtà e come spesso capita in quel contesto la continua convivenza con estranei o quasi estranei genera tensione. Lo abbiamo visto nelle scorse settimane quando Antonella Elia si è scontrata con Fernanda Lessa, ma anche con Patrick e Licia Nunez.

Questa volta l’ex volto di ‘Non è la Rai’ non è coinvolta nella lite. A litigare sono stati Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. I due sono andati allo scontro poiché l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ si è preso la confidenza di imitare la coinquilina, facendola andare su tutte le furie. Quando si è accorta che Sossio la prendeva in giro, Teresanna ha sbottato urlandogli contro: “Non mi devi imitare se non mi dici neanche un buongiorno o buonasera. Sei un cane”.

Grande Fratello: rissa sfiorata tra Sossio e Teresanna

Triggerato dall’insulto della coinquilina, Sossio non ci vede più e risponde per le rime: “Allontanati perché sennò ti mando aff***. Cane ci sarà quello che vive con te”. La risposta ha acuito la tensione ed i due stavano per andare allo scontro fisico, ma prima che questo succedesse Patrick e Denver li hanno divisi ed hanno fatto tornare la calma nell’appartamento. In un momento successivo l’ex tronista ha detto loro: “Ho sbagliato a offendere il compagno, ma non volevo offendere lei che è una donna. Ma mi ha chiamato cane, non è bello”.