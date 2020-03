Grande Fratello Vip, la sorpresa a Paola Di Benedetto: “Che colpo”

Ancora un colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip con protagonista la modella Paola Di Benedetto: una sorpresa davvero speciale

Sono giorni davvero duri per tutti, ma continua il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. La finale si terrà mercoledì 8 aprile con la possibilità dei protagonisti di ritornare a casa per abbracciare nuovamente i propri cari. Nella giornata di ieri la modella Paola Di Benedetto ha ricevuto una grande sorpresa attraverso le note di “New York” di Benji e Fede. E così la bella ragazza italiana ha riconosciuto la voce del fidanzato: “Stavo dicendo: “Io io questa la conosco!”. Dio che colpo!”, questa la reazione della modella molto felice per il gesto. Così continuando a mangiare la pizza, la ragazza ha iniziato così ad intonare ad alta voce la canzone.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello VIP, Paola Di Benedetto attacca: “Lui è un finto buono”





Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Grande Fratello Vip, la dichiarazione di Paola Di Benedetto

Al termine della canzone la Di Benedetto davanti alle telecamere ha voluto inviare così un messaggio al suo fidanzato Federico Rossi: “Mi manchi dammi l’ultima settimana che torno a casa! Grazie GF”. Il cantante del duo Benji e Fede è sempre nella testa Paola Di Benedetto. Infine, la ragazza si è confessata con Andrea Denver per quanto riguarda Antonio Zequila visti i suoi ultimi comportamenti: “Non voglio far la guerra, amen abbiamo litigato non ci parliamo più pazienza non è che ce l’ho con lui o lo voglio fuori”.