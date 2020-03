Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiazza tutti: ecco la novità

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti Alfonso Signorini, noto conduttore del Grande Fratello Vip, potrebbe non aver chiuso la porta ai reality show.

Alfonso Signorini ci avrebbe preso gusto. Il condizionale è d’obbligo, ma secondo indiscrezioni e rumors sempre più insistenti il noto conduttore del Grande Fratello Vip potrebbe non aver chiuso la porta ai reality show.

Signorini si appresta a svelare la sua prossima scelta a livello televisivo, essendo ormai giunto a un passo dalla finale del Gf Vip, dove è stato molto apprezzato (ma spesso anche criticato) nella sua veste di timoniere, e potrebbe riservare a tutti una sorpresa clamorosa.

I programmi di Alfonso Signorini per il futuro

Come sanno gli aficionados del reality, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip non è stata affatto una passeggiata, tra tensioni e polemiche da smorzare, difficili novità da annunciare, imbarazzanti colpi di scena. Eppure, Alfonso Signorini non si sarebbe stancato dell’esperienza gieffina. E, sostengono fonti molto ben informate, potrebbe dire ancora “sì” agli organizzatori della Casa.

Insomma, secondo voci di corridoio sembra più che probabile la conferma alla guida del prossimo Gf Vip dell’attuale conduttore. L’ipotesi è già al vaglio dei vertici Mediaset, e saranno loro a ufficializzarla al momento opportuno, ma per ora tutto sembra propendere verso questa soluzione. Con buona pace di quanti, tra il popolo del web, non vedono di buon occhio l’Alfonso Nazionale. E già si parla di altre sensazionali novità sul cast. Due su tutte: l’ingaggio (ma questa volta in studio) di Aristide Malnati in veste di opinionista/commentatore e il “bis” di Pupo o Wanda Nara (con il primo favorito rispetto alla seconda). Stay tuned.

