Minacce agli operatori che prestano soccorso volontario nella Croce Rossa per lenire le sofferenze del Covid 19 Italia trattati come veri e propri untori.

Sono settimane estremamente difficili quelle di medici, infermieri e di tanti altri operatori del settore sanitario a causa dell’emergenza da Covid 19 Italia.

Oltre a dover sottostare a doppi e tripli turni, lavorando incessantemente per svariate ore al giorno senza sosta, tutti loro espongono anche sé stessi in prima persona al rischio di restare contagiati dal Coronavirus. Ma aiutare gli altri evidentemente non è il primo pensiero che viene in mente a chi ha aggredito degli operatori della Croce Rossa Italiana. Sono diversi gli episodi di insulti ed anche di ben peggio perpetrato da parte degli ignoranti di turno ai danni di chi invece sacrifica sé stesso per portare conforto ed ausilio agli altri. Si parla di soccorritori reduci dalle zone rosse trattati come se fossero degli appestati, degli untori.

Covid 19 Italia, assurde le aggressioni ai volontari della Croce Rossa

Arrivano minacce dai vicini di casa e persino dai datori di lavoro, che promettono licenziamenti. Tutto questo per via della paura di restare contagiati, quando invece basterebbe starsene chiusi in casa e lasciare che il tempo faccia il suo corso per aggiustare questa crisi sanitaria ed anche sociale ormai legata alla situazione Covid 19 Italia. Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana, parla di episodi assurdi ed inammissibili. “Tutto quanto sta accadendo ai nostri volontari è assolutamente inaccettabile. Chi dà una mano agli altri e provvede a rendere loro meno difficile la vita in questo complicatissimo momento in cui versa il nostro Paese deve sentirsi discriminato. È un comportamento irresponsabile e da veri e propri autolesionisti”.

