Amedeo Minghi | ricovero in ospedale | lui parla ai fans in...

È in ospedale Amedeo Minghi, per un ricovero che in molti attribuiscono ad un possibile caso di Coronavirus. Le parole del cantautore emozionano.

Amedeo Minghi ha fatto sapere di essere ricoverato in ospedale. Il cantautore, compositore e maestro di musica è apparso sui propri canali web ufficiali lanciando un messaggio ai fans.

Il 72enne romano è apparso con il volto protetto da una mascherina, per preservarsi dall’eventuale rischio di contrarre il Coronavirus. Parlando a fatica, Amedeo Minghi ha confermato: “Questa mascherina è per via del Covid-19, c’è bisogno di essere sempre attenti”. Non si conoscono i motivi riguardo al ricovero dell’artista. C’è chi ha parlato proprio di Coronavirus come possibili spiegazione. Questo proprio esaminando le sue difficoltà nell’emettere parole.

Amedeo Minghi, ricovero per Coronavirus? Le sue parole

“Questa mascherina è per il Coronavirus, bisogna sempre stare attenti. Che grande piacere stare di nuovo assieme su questa pagina che avete sempre amato, una pagina bella, con tante storie bellissime, con tanto amore vissuto, nella nostra storia e spero possa ovviamente continuare. Questa diretta è soprattutto per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a riaprire questo dialogo interrotto così a lungo nel tempo, ma sapete quelli come me un po’ così, un po’ da risonanza magnetica hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo che poi colpisce le persone che amiamo di più, questo è importante sottolinearlo e quelle sono quelle che da questo tipo di comportamento ci rimettono di più. Sapervi accanto per me è importante”.

Lui si appella ai fans: “Torniamo tutti insieme”

L’artista prosegue. “Siamo pochi, giustamente, avete detto basta, ‘ti abbiamo scritto, aspettato, cercato’, direte voi. Quindi alla fine giustamente avete ritenuto opportuno andarvene da qualche altra parte, prima c’erano gli annunci con tantissimi di voi che partecipavano, ora ho visto, sempre di meno. Poi le lacrime cadono e adesso le vostre lacrime più quelle del caldo, del sudore. La sostanza è questa, che siamo tornati, ci vogliamo stare, ci vogliamo essere, come prima o più numerosi. Questa sorta di autolesionismo deve finire. Io vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare. Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango di lacrime di emozioni”.

