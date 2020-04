In conferenza stampa il campo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si esprime in merito all’ipotesi di poter festeggiare le festività di Pasqua fuori.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, smorza gli entusiasmi su chi pensa che a Pasqua si potrà tornare alla vita di sempre. “Forse c’è qualcuno che pensa che tutto tornerà normale entro pochi giorni, ma non è affatto così. Festeggiare la Pasqua e la Pasquetta con gite fuori porta non va assolutamente fatto. Sarebbe altamente pericoloso”. Una risposta data ad alcuni giornalisti che avevano portato alla sua attenzione il sorgere di alcune iniziative da diverse parti d’Italia, volte ad organizzare gite fuori porta come se la situazione Covid 19 Italia lo consentisse.

Covid 19 Italia Borrelli tuona: “Pericolosissimo uscire a Pasqua e Pasquetta”

Invece questo atteggiamento irresponsabile vorrebbe dire esporre ad un grave pericolo di contagio da Coronavirus sé stessi e gli altri, non solo i propri cari ed amici. Borrelli ha aggiunto con decisione: “C’è ancora la necessità di dovere restare a casa e rispettare le distanze sociali con almeno un metro tra noi e gli altri. Se c’è stato qualche risultato positivo è perché finora siamo riusciti a rispettare questi provvedimenti. Il calo dei ricoveri rappresenta una buona notizia, perché riusciamo a preservare quella capacità di cura che ora ci serve”.