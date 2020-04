Coronavirus Bergamo | Cristina Parodi | “Qui niente canti solo pianti”

La situazione Coronavirus Bergamo è in assoluto la peggiore e più compromessa d’Italia. Cristina Parodi rende bene l’idea di ciò che sta vedendo in queste settimane nella città orobica.

Soprattutto nei primi giorni dell’emergenza Covid 19 Italia, in diverse parti del nostro Paese alcune persone si sono fatte coraggio a vicenda cantando dai balconi. E non sono mancate iniziative significative come flashmob ed altro, anche per dare un messaggio al mondo intero.

Ma a Bergamo e provincia, in piena zona rossa, non c’è stata la possibilità di potersi fermare. Neppure per chi è rimasto a casa. Lo dice Cristina Parodi, il cui marito Giorgio Gori ricopre la carica di sindaco della città orobica. La giornalista afferma a ‘Famiglia Cristiana’: “Quando tutta Italia cantava e ballava fuori al balcone, qui a Bergamo nessuno poteva farlo. Io mi ero affacciata ma non ho visto nessuno. Questo perché ogni bergamasco ha avuto qualcuno da piangere”.

Coronavirus Bergamo, la Parodi: “Chiunque ha vissuto un lutto qui”

Proprio Bergamo e provincia sono in assoluto le zone più martoriate dagli effetti letali del Coronavirus. “Dovunque volgessi lo sguardo c’era una famiglia che ora non ha più almeno un familiare od un amico, o che ha qualcuno di caro gravemente malato. Le campane suonano di continuo a lutto ed il cuore è pregno di tristezza”. Sempre Cristina Parodi aggiunge: “Di tutto questo cosa mi rimarrà? Lo sguardo di mio marito quando torna a casa la sera, tutta la stanchezza, la fatica e la sofferenza di quanto ha dovuto vedere ogni giorno. E poi la gioia di potere almeno avere tutti i nostri tre figlia a casa con noi. La nostra famiglia non si riuniva tutta insieme dopo tanto tempo. Loro studiano in Inghilterra. In giorni così difficili come questi, l’unico conforto per chiunque è proprio la famiglia”.

“Stiamo aiutando l’ospedale Giovanni XXIII”

La giornalista segue ogni giorno la raccolta fondi promossa dal Cesvi, una associazione cui presta aiuto da tanti anni. “Stiamo raccogliendo offerte per aiutare l’ospedale della città, il ‘Giovanni XXIII’, m non solo. Sono tante le cose da fare, anche in ambito comunicativo. E quotidianamente vengo a conoscenza di tante persone generose”.

