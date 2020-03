Sampdoria in lutto: è morto Filippo Mantovani, aveva 54 anni

Lutto nella Sampdoria: nella giornata di ieri, è morto Filippo Mantovani, terzogenito dell’ex Presidente dello scudetto, aveva 54 anni.

Filippo Mantovani, terzogenito dell’ex Presidente Paolo Mantovani, sotto la cui presidenza la Sampdoria ha scritto le pagine più gloriose della sua storia, vincendo anche uno storico scudetto, è morto ieri.

Leggi anche –> Serie A, positivo al Coronavirus anche Manolo Gabbiadini

L’uomo, 54 anni, è deceduto nella sua casa di Sestri Levante, a quanto pare stroncato da un infarto. Era stato dirigente della Sampdoria, ricoprendo il ruolo di team manager, durante gli anni di presidenza del fratello Enrico.

Leggi anche –> Sampdoria, aumentano i casi di positivi al Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cordoglio per la morte di Filippo Mantovani

In un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha espresso il proprio cordoglio per il lutto: “Si è spento oggi nella sua casa di Sestri Levante Filippo Mantovani, terzogenito dell’indimenticato presidente Paolo. Aveva 54 anni e, oltre al ruolo di dirigente e stretto collaboratore del fratello Enrico durante la sua presidenza, aveva ricoperto per la Sampdoria il ruolo di team manager. Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società abbracciano la mamma Dany e i fratelli Francesca, Enrico e Ludovica porgendo loro le più sentite condoglianze”.

Arriva anche il cordoglio della Lega Nazionale Dilettanti: “A nome mio e di tutto il mondo Lnd Liguria voglio esprimere le più sentite condoglianze a Ludovica e a tutta la famiglia Mantovani per la grave perdita di Filippo”, scrive Giulio Ivaldi, presidente LND Liguria.