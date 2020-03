Sampdoria, aumentano i casi di positivi al Coronavirus

Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby positivi al Coronavirus in Serie A: aumentano i casi tra le file della Sampdoria dopo Gabbiadini.

Altri quattro casi di calciatori positivi al Coronavirus nella Sampdoria, dopo quello di Manolo Gabbiadini. Si tratta dei tesserati al club blucerchiato Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby.

Positivo anche il calciatore della Juventus, Daniele Rugani, ma è molto probabile a questo punto che i casi aumenteranno nelle prossime ore.

Nuovi casi di positivi al Coronavirus nella Sampdoria

Dunque, non solo Manolo Gabbiadini, ma anche altri casi di positivi al Coronavirus tra i blucerchiati. Questi però non sono casi unici nel mondo del calcio, che sta vedendo emergere altri contagi e situazioni a rischio. Ad esempio, a causa della positività di un giocatore della squadra di basket del Real Madrid, a scopo precauzionale, sono messi in isolamento tutti i giocatori della squadra di calcio.

Notizie simili arrivano anche dal Regno Unito, dove il numero di casi di positività è salito a quasi 600 accertati e dove in queste ore si parla di sospetti casi in Premier League. Da quanto si apprende, infatti, almeno tre sarebbero i casi sospetti di Coronavirus in Premier League. Lo riferisce la stampa inglese. Nel frattempo, l’Uefa ha deciso: rinviate a data da destinarsi le partite di Europa League e Champions League.