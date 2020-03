Fabrizio Corona risponde all’articolo della Lucarelli: “Scusa, non potevo invitarti” – VIDEO

Fabrizio Corona risponde all’articolo della Lucarelli sulla sua festa di compleanno con ironia e fare provocatorio, la diatriba tra i due continua.

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha raggiunto le 46 primavere. Traguardo festeggiato in casa con Nina Moric ed il figlio Carlos Maria. Per l’occasione l’ex re dei paparazzi ha condiviso un pensiero sulla situazione di crisi sanitaria ed espresso un invito ad affidarsi alla speranza: “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da anni e oggi lo dico a voi”.

La Lucarelli, vedendo le foto pubblicate da Nina Moric sul festeggiamento casalingo, ha attaccato Corona. In un articolo sul compleanno scrive che Fabrizio ha passato il compleanno con gli amici, violando dunque le restrizioni dovute alla Quarantena, nel suo appartamento di Milano. Letto l’articolo che Selvaggia ha ritwittato ieri sera, l’ex re dei paparazzi ha risposto ironicamente: “Amore mio grazie per i tuoi particolari auguri sul tuo sito assolutamente obiettivo e non ego riferito. Lo so che mi ami da morire ma non potevo invitarti, stai con il tuo toychef e pensami sempre come fai tutti i giorni. Mai tuo F.C.”.

