Fabrizio Corona, la foto del bacio forzato con Selvaggia Lucarelli scatena il finimondo

Ieri Fabrizio Corona ha pubblicato una foto di un “Bacio forzato” con Selvaggia Lucarelli: il post ha generato un caos tra i commenti.

Da quando è agli arresti domiciliari, Fabrizio Corona è tornato a fare notizia con le sue pubblicazioni sui social. I primi post a catturare l’attenzione di utenti social e media sono stati quelli che lo vedevano in compagnia del figlio Carlos. In uno di questi si vede un confronto calcistico in casa che viene vinto ai punti dal ragazzo, anche se di mestiere il Corona senior ha mantenuto il possesso della sfera. Il secondo invece è una foto romantico-nostalgica in cui si vedono padre e figlio stretti in un tenero abbraccio in piscina.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, scontro fisico con il figlio Carlos: ecco il video

Ieri invece il post che ha fatto discutere riguarda una risposta a Selvaggia Lucarelli. La scrittrice, infatti, ha condiviso la notizia del rinvio del processo con Corona “a causa del Coronavirus”. L’ex re dei paparazzi ha risposto con una foto d’archivio tratta da uno studio Sky, nella quale i due sembrano scambiarsi un bacio.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, il figlio piccolo lo abbraccia: la foto che commuove

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fabrizio Corona, la foto del bacio forzato scatena un putiferio

A commento dello scatto Fabrizio scrive: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano. Ma non confondere l’amore e l’innamoramento @selvaggialucarelli. Questa foto scattata nel 2012 racconta di un tentativo forzato di strapparmi un bacio contro la mia volontà in diretta su Sky 1 davanti a tutta l’Italia. Bacio che non le ho dato e che mai le darò, mi dispiace per te”.

La provocazione è stata seguita da centinaia di commenti dei follower di Corona. C’è chi trova divertente la frase dell’ex paparazzo e chi invece lo invita a pensare a tutte le altre problematiche a cui deve far fronte. C’è anche chi manifesta il proprio disprezzo nei confronti della giornalista. Lei per il momento non ha voluto rispondere. Il motivo del contendere è un processo per diffamazione, nato da una querela della Lucarelli per alcune frasi che Corona aveva detto su di lei.