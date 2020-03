Divertente siparietto Barbara D’Urso Fabio Testi con la prima che scherza assieme all’attore reduce dall’eliminazione dal GF Vip 4. Ma fino a che punto?

Nella puntata del 29 marzo 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso’, la stessa padrona di casa Barbara D’Urso svela un retroscena piccante che riguarda Fabio Testi.

La 62enne conduttrice televisiva originaria di Napoli è in vena di gossip anche su sé stessa e fa la rivelazione alquanto clamorosa sul proprio conto nel corso della seconda parte della trasmissione, dopo che l’apertura e diversi minuti successivi erano stati dedicati alla attuale situazione Coronavirus. La D’Urso ha ammesso candidamente: “Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme. Gli vibrava la mutanda”. Il tutto con il diretto interessato presente in collegamento, assieme a Fernanda Lessa e Valeria Marini. Tutti loro sono stati eliminati qualche giorno fa dal ‘Grande Fratello Vip 4’. Va detto che il tutto è nato dalle parole divertite dell’attore. “Barbara, vogliamo dire che siamo stati a letto insieme?”.

Barbara D’Urso Fabio Testi: “A lui vibravano le mutande”

Lei non si è per niente imbarazzata ed anzi ha aggiunto: “È passata la mezzanotte quindi possiamo dirlo. Non solo io Fabio siamo stati a letto insieme, visto che era mio marito quando abbiamo registrato la Dottoressa Giò nel ’94, ma è successo anche un’altra cosa. Mentre eravamo a letto, vicini vicini all’improvviso sento vibrare fortemente la mutanda di Fabio Testi. Vibrava, vibrava, ma lo sapete perché? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì”.

