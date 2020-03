Scontro unilaterale Barbara D’Urso Selvaggia Lucarelli: la giornalista se la prende con la conduttrice tv di Mediaset per questo video.

Post polemico di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso su Instagram. La giornalista, blogger ed opinionista originaria di Civitavecchia se la prende contro la conduttrice televisiva di Mediaset per un video social pubblicato da quest’ultima.

Infatti la D’Urso, nel rivolgersi ai suoi followers, non indossa la mascherina. E questo è un pieno contravvenire alle regole anti-Coronavirus imposte dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità. Le parole di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso sono dirette ed esplicite.

Barbara D’Urso Selvaggia Lucarelli, la conduttrice Mediaset attaccata su Instagram

Il post della Lucarelli: “A Cologno 141 contagiati e 9 morti e lei fa questo”

“Qualcuno spieghi a questa signora che a) si dovrebbe mettere la mascherina per tutelare truccatori e parrucchieri anziché blaterare davanti a un telefono. b) potrebbe fare a meno di truccatori e parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui. O se proprio deve, prenda una sola persona che faccia trucco e parrucco, ce ne sono molte. c) potrebbe dare un buon esempio e mostrare di fregarsene di ciglia finte e cerone e truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutte noi. Comprese noi che andiamo comunque in tv con collegamenti da casa e ci pettiniamo da sole, alla buona, visto che sono tempi in cui forse la sostanza dovrebbe preoccuparci più della forma. A Cologno ci sono 141 infettati, 9 morti. Lascia la gente a casa Barbarè, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti. P.s. Il truccatore non può rimanere a 1 metro di distanza. A meno che come pennelli non usi le scope”. Parole che in molti dei fans della giornalista hanno condiviso.

