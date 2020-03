Il binomio Paolo Bonolis Rai potrebbe tornare ad essere realtà. Lo dice lo stesso conduttore televisivo, infastidito da quanto accaduto con Mediaset.

Paolo Bonolis è ai ferri corti con Mediaset. Al conduttore televisivo romano non è andata giù la scelta dell’azienda di Cologno Monzese di sospendere il suo programma ‘Avanti un Altro’ per rimpiazzarlo con delle repliche dello stesso.

Una decisione presa dopo che non è più possibile invitare il pubblico in studio in qualunque trasmissione, dopo il decreto anti-Coronavirus emanato dal governo lo scorso 8 marzo. A Paolo Bonolis non è piaciuta questa decisione, giunta giorni fa, e nelle scorse ore, durante una diretta su Instagram con i propri followers, ha fatto capire di essere ancora contrariato per questo motivo.

Paolo Bonolis Rai, possibile: rabbia contro la scelta di Mediaset

“Non so perché l’azienda ha preso determinate decisioni, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Le repliche di ‘Avanti un Altro’ e ‘Ciao Darwin’ sono quelle dell’ultima edizione, quindi credo che alla fine della fiera si tratti di una questione economica. E c’è un’altra cosa che non ho capito, ovvero trasmettere ‘Ciao Darwin’ in onda contemporaneamente a ‘Il meglio di Viva RaiPlay’. Sono entrambi fenomeni di divertimento e di alleggerimento della tensione, che potevano mandare in giorni diversi in modo da non costringere il pubblico a scegliere, però che ce devo fa’?”.

“Posso tornare in Rai in qualunque momento”

Ma sono altre le dichiarazioni di Bonolis destinate a fare discutere. Spunta fuori ‘Il Senso della Vita’, talk show che il buon Paolo ha condotto tra il 2005 al 2011 a spezzoni. “È un format che non credo verrà riproposto, a meno che io non lasci Mediaset per tornare in Rai. E questo potrebbe accadere. Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io, tutto sommato, mi diverto anche molto nella leggerezza non ipocrita e quasi fanciullesca, di ‘Ciao Darwin’ e ‘Avanti un altro’. E come me il maestro Luca Laurenti. Ce la spassiamo entrambi a dissacrare quello che stupidamente è ritenuto sacro”.

