Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 29 Marzo

Barbara D’Urso avrà il suo pubblico in studio stasera, ma per Live – Non è la D’Urso si prepara un appuntamento ricco di ospiti: cosa accadrà in puntata

La conduttrice di Live – Non è la D’Urso, nonostante le problematiche legate all’emergenza Coronavirus, stasera riuscirà comunque a portare in studio tanti ospiti e sorprese inattese. La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma di Barbara D’Urso.

Live Non è la D’Urso, salta il doppio appuntamento: ecco perché

La rete aveva annunciato pubblicamente il raddoppio per il programma serale condotto con successo da Barbara D’Urso.

Il secondo incontro con la trasmissione della conduttrice partenopea si sarebbe dovuto svolgere di martedì. Oltre che di gossip e intrattenimento, la redazione si sarebbe dovuta occupare di informazione, incentrata principalmente sull’emergenza Coronavirus. La stessa Barbara D’Urso, però, ha comunicato la decisione presa in accordo con Mediaset. A pesare sulla scelta è stata l’analisi sui problemi che una seconda messa in onda avrebbe comportato.

La ragione della rinuncia è dovuta al poco personale al lavoro che occorre tutelare per evitare di esporlo ulteriormente alla possibilità di contagio.

Passata l’emergenza non è escluso che i fan del programma possano seguirlo anche di martedì sera.

Questo martedì la trasmissione verrà sostituita da uno speciale del TG5 sull’emergenza Covid-19.

Live, gli ospiti di oggi

Questa domenica Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso continuerà a mettere il secondo piano l’entertainment per dedicarsi alla crisi sanitaria ed economica che affligge il nostro Paese e il mondo intero. Nessuno Stato, europeo come extraeuropeo, è riuscito a sfuggire al contagio e, anche se ha iniziato ad affrontare in modo diverso dall’Italia la situazione, si è ritrovato a dover imporre (come accaduto a noi) la quarantena cautelativa a tutti i suoi cittadini per evitare l’espandersi dell’epidemia. Per questa sera in tv sono previsti tanti collegamenti che spazieranno dal parere degli esperti in campo sanitario all’opinione di eponenti politici di spicco. Spazio alla prima linea in trincea, ossia il personale sanitario che sta contrastando con tutte le sue energie l’emergenza sanitaria e le Forze dell’Ordine che si stanno occupando di far rispettare il decreto emanato dal Governo Conte.

Ci saranno anche molti artisti del mondo dello spettacolo e celebri personaggi televisivi in collegamento da casa.

