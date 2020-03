Karole Vail, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Karole Vail, carriera, curiosità e vita privata sulla direttrice di museo e scrittrice, nipote della collezionista d’arte Peggy Guggenheim.

Classe 1959, direttrice di mostre e musei e scrittrice, Karole P. B. Vail è nota in Italia perché dal 2017 è direttrice della Collezione Peggy Guggenheim a Venezia e della Fondazione Solomon R. Guggenheim per l’Italia.

Prima di questo incarico, ha lavorato per 20 anni nello staff curatoriale del Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Ma da anni ormai è legatissima al nostro Paese.

Curiosità e carriera di Karole Vail

Karole Vail è cresciuta in Europa e ha trascorso 12 anni a Firenze, in Italia; ha acquisito familiarità con la Collezione Peggy Guggenheim da bambina. Ha conseguito la laurea in lettere presso la Durham University in Inghilterra e un diploma in storia dell’arte presso la New Academy for Art Studies di Londra. Prima di entrare a far parte del Guggenheim, Vail è stata archivista e ricercatrice presso la casa editrice d’arte Centro Di di Firenze e ha lavorato come assistente curatore in progetti indipendenti.

La curatrice di mostre e direttrice museale è un membro della famiglia Guggenheim. Il suo bisnonno era Benjamin Guggenheim, morto nell’affondamento del Titanic. I suoi nonni paterni erano Peggy Guggenheim, forse la più nota collezionista d’arte nel Novecento, e Laurence Vail, un poeta e scultore le cui opere sono rappresentate nella Collezione Peggy Guggenheim.