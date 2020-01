Federico Lauri, chi è l’hairstylist delle dive: carriera e curiosità

Chi è Federico Lauri, l’hairstylist delle dive: carriera e curiosità del parrucchiere protagonista de Il salone delle meraviglie detto Fashion Style.

Federico Lauri, conosciuto anche come Federico Fashion Style, è il parrucchiere protagonista de Il salone delle meraviglie, lo show che sul canale tv di Real Time. Da Anzio, provincia di Roma, si è trasferito a Milano, ma è molto noto anche all’estero.

Federico Fashion Style, chi è Federico Lauri

Qualche tempo fa, ha fatto discutere una sua cliente, che sui social ha denunciato uno ‘scontrino’ da migliaia di euro dopo essersi rivolta a Federico Lauri per cambiare look. Tra le sue clienti più note, c’è Valeria Marini, che è anche madrina di battesimo della bambina di Federico, la piccola Sophie Maelle. C’è poi la cantante Paola Turci, a cui è molto legato. Poi ancora Aida Yespica e altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Giulia De Lellis.

In estate, si è parlato di un fatto di cronaca del quale Federico Lauri è rimasto vittima. Infatti, ha raccontato in rete di essere rimasto vittima di un furto a Milano, precisamente in corso Como. Ad essergli stato sottratto in quell’occasione è stato il suo Rolex, regalo di compleanno di Valeria Marini.