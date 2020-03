Al Grande Fratello Vip, la concorrente Licia Nunez ha raccontato un episodio relativo alla straziante morte di suo padre. Non gli ha potuto dare l’ultimo addio.

Licia Nunez, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha raccontato un episodio della sua vita che riguarda la morte straziante di suo padre: l’attrice non ha potuto salutarlo per un’ultima volta, nonostante lui lo volesse. Licia si è commossa a raccontare questa parentesi molto dolorosa della sua vita e ci ha fatto scordare degli screzi che ha avuto di recente all’interno della Casa.

“Ho saputo da una zia che mi ha detto che mio padre in punta di morte ha chiesto di parlarmi”. Così ha esordito Licia Nunez, scatenando la curiosità di un altro concorrente all’interno della Casa, Patrick Ray Pugliese: “Sei riuscita a parlarci?”. “No, non sono arrivata in tempo”, così ha risposto Licia. “Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale, e sentirei le sue ultime parole. Questo sì. Ecco, vedi, in quel momento lì della vita… è successo tutto quello che io non ho fatto in 40 anni”. Licia e suo padre non hanno mai avuto un buon rapporto, questa è una delle ragioni per cui ha lasciato casa quando era molto giovane.

La storia di crescita di Licia Nunez

“Non ho mai voluto fermarmi per i sensi di colpa nei confronti di mia madre, per essermene andata molto presto da casa mia. Sono andata via giovane, a 22 anni però ho avuto un’adolescenza molto travagliata perché a 16 anni ho lasciato il liceo. Non volevo più stare a casa, l’aria era molto pesante, i miei litigavano… Ho avuto proprio una sorta di crisi esistenziale… Sono andata a lavorare, facevo la commessa, poi un bel giorno ho visto mia madre che stava veramente male, soffriva molto, e le dico ‘Ho bisogno di fare un’esperienza fuori’. E lei mi ha detto ‘Ti chiedo solo una cosa: almeno il diploma. E io ho detto ‘Va bene’. Ho fatto due anni in uno e poi il quinto anno”. Il racconto di Licia è molto commovente e ci fa aiuta a comprendere meglio come l’attrice si sia formata a causa del suo difficile passato.

Licia Nunez, una volta lasciata la sua città, Barletta, è andata avanti riuscendo a soddisfare anche il desiderio di sua madre prendendosi il diploma. “Poi sono andata via, prima a Milano poi a Roma. Non mi sono mai fermata per non pensare a tante cose, però poi mi ritrovo qui davanti a quella montagna trasparente”. Il racconto della concorrente del GF Vip è molto toccante e sicuramente verrà discusso nuovamente, visto che finora la concorrente non era mai entrata nei dettagli circa la morte del padre. Per molti Licia merita di andare avanti e ci sta riuscendo vincendo diverse nomination.

