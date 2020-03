Uomini e Donne, Alessandro Graziani, violate le regole del programma? La sfida al trono di Giovanna Abate è stata lanciata proprio da parte di uno dei suoi corteggiatori.





Il corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani ha lanciato un messaggio su Instagram che porterebbe a pensare che siano state violate le regole del programma. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani e il messaggio su Instagram che lascia tutti senza parole

Per gli appassionati del programma condotto ogni pomeriggio su Canale 5 da Maria De Filippi, non sono queste certamente giornate facili. Gli assidui spettatori della trasmissione infatti non possono, ormai da più di 10 giorni, sintonizzarsi sul loro programma preferito poiché questo è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo in questo periodo il nostro Paese. Uno dei corteggiatori di Giovanna Abate, Alessandro Graziani, ha lanciato in queste ore alcune dichiarazioni sui social che farebbero pensare ad una violazione delle regole. Ma cosa è successo esattamente?

La bella tronista Giovanna Abate ha reso privato l’account Instagram mantenendo la massima riservatezza. Nell’ultima puntata registrata alla fine di marzo Giovanna aveva dato un bacio a stampo ad uno dei suoi corteggiatori, Sammy. La tronista però si era dimostrata molto presa anche da un altro corteggiatore, ovvero Alessandro Graziani. Proprio Alessandro in queste ore ha lanciato un messaggio sul proprio profilo Instagram che farebbe pensare che le cose stiano procedendo non proprio nel rispetto delle regole imposte. Il corteggiatore ha infatti dichiarato: “Bisogna rispettare le regole, ma non solo quelle della quarantena”.

A cosa si stava riferendo Alessandro con le sue parole? Forse a trasgredire alle regole è stata proprio Giovanna? Oppure qualche suo rivale corteggiatore? Cosa poteva essere venuto a sapere Alessandro con questa enigmatica allusione? A darci la risposta potrebbe essere probabilmente solo lui stesso o la nuova messa in onda del programma.