La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, spaventa i suoi fans a causa del Coronavirus. La donna è stata sottoposta al tampone nelle scorse ore, si teme il contagio.

Vittoria Deganello, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ex fidanzata di Mattia Marciano è stata sottoposta al tampone per il Coronavirus nelle scorse ore. Si teme che possa aver contratto il virus letale, ma la giovane tranquillizza i suoi fans e spiega che sta bene. Ha dovuto eseguire il tampone come precauzione, in quanto è entrata in contatto con una persona contagiata. L’annuncio però scatena gli haters, che la criticano perché privilegiata.

“Ho letto tanta cattiveria in questi giorni, anche in una situazione del genere”, esordisce così Vittoria Deganello sui suoi profili social. “Mi è stato detto che ho potuto fare il tampone perché sono privilegiata, ma secondo voi c’è chi fa distinzioni per chi possa fare il tampone o meno? Quando ho letto una cosa del genere pensavo che fosse uno scherzo, e sono rimasta senza parole. Poi mi hanno detto che io lo avrei pagato, ma perché si può pagare per farlo? Può essere, io non lo so davvero.” Poi arriva la spiegazione: “Ho ricevuto una chiamata in cui sono stata ‘convocata’ e richiesta per andare a farlo anche in tempi rapidi. Non ho potuto nemmeno aspettare che venissero a casa a farmelo perché avrei dovuto aspettare 10 giorni”.

Il dolore per le persone che stanno soffrendo

“A me dispiace tantissimo per chi sta decisamente peggio di me e il tampone non può farlo”, così ha detto la ex di Uomini e Donne, Vittoria Deganello. “So che c’è una procedura per chi ha sintomi, ma non è stato a contatto con persone risultate positive e non è detto che possa fare il tampone. Come nel mio caso non era certo che lo dovessi fare. Ma così è stato deciso”. Vittoria poi conclude: “Mi dispiace tanto per le persone che non possono farlo e sono in ansia; è una situazione terribile, ma purtroppo non posso fare nulla se non fare quello che state facendo tutti. Ovvero stare a casa e seguire le regole che ci vengono dette”.

