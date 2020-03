Il Coronavirus continua a fare vittime, in ogni campo. Questa volta è il turno di un padre di cinque figli, licenziato dal suo capo quando chiede di poter andare in isolamento. Uno dei suoi figli è gravemente malato.

Adam Dobbs, un giardiniere, è stato licenziato dal suo lavoro quando ha chiesto di rispettare le norme del Governo di isolamento a causa di uno dei suoi figli, che è gravemente malato. L’uomo vuole rispettare le norme di distanza sociale, stando a casa proprio perché il suo figliastro Leo Mitchell è molto vulnerabile al Covid-19.

Il bambino di 5 anni è attualmente attaccato a un respiratore perché anche una leggera infezione potrebbe ucciderlo. La malattia di cui soffre la malattia infantile di Pompe, che colpisce solo 25-30 bambini nel Regno Unito, e causa agli zuccheri di ferire gravemente i suoi vitali. Adam ha ricevuto un messaggio dal Ministero della Salute ancor prima che il Primo Ministro Boris Jonhnson annunciasse il lockdown della nazione. Se Adam continuasse a lavorare potrebbe portare il virus a casa, mettendo Leo in grave pericolo. Aveva contattato i suoi capi per discutere le sue opzioni, ma poche ore dopo gli è stato rivelato di essere licenziato. Per ora, la Firtree Landscapes Ltd non ha formalmente spiegato il perché del licenziamento.

Una famiglia rovinata dal Coronavirus

Il signor Dobbs ha due figli da una relazione precedente e vive con gli altri 3 di anni 5, 3 e 1 e sua moglie Kara. La famiglia contava sullo stipendio di Adam per sostenersi, in quanto sua moglie si occupa a tempo pieno del piccolo Leo. Dalla Firtree non c’è nessuna spiegazione sul perché sia stato licenziato e Adam teme che non potrà richiedere il credito universale eretto per l’emergenza da Covid-19, così ha spiegato al Mirror.

