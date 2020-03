Romina Power condivide il suo messaggio di dolore per la morte improvvisa di una persona che è stata molto importante nella sua vita, una persona che se ne è andata per colpa del Coronavirus.

Romina Power ha espresso attraverso il proprio profilo Instagram tutto il suo dolore. La cantante sta vivendo il difficile periodo di quarantena lontano da Al Bano e dai suoi affetti e ora arriva questo brutto colpo.

Romina ha dato con grande cordoglio il suo ultimo saluto per l’amico Detto Mariano, morto oggi a causa del peggioramento della sua condizione di salute. L’uomo, che nella sua vita è stato paroliere, arrangiatore e musicista aveva contratto il Coronavirus. Aveva collaborato con Adriano Celentano, Lucio Battisti, Mina, oltre a Al Bano e Romina Power.

La ospite fissa del Serale di Amici 19, Romina Power ha espresso il suo cordoglio per l’amico su Instagram, quando l’amico Detto Mariano suggerì a lei e Al Bano di sposarsi. “Lui è stato testimone alle nostre nozze e ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore“, così saluta affettuosamente la cantante. Romina ha parlato recentemente a La Vita in Diretta di quello che si può fare durante la quarantena: suggerisce di seguire corsi di yoga online o meditare. La meditazione e la pratica buddhista fanno parte della vita della cantante ormai da anni. “Ritrovate il vostro tempo per pensare e per meditare. Ciao a tutti e state a casa“, questo il messaggio per i telespettatori.

L’invito di Romina Power a restare a casa

Alla fine del videomessaggio, Lorella Cuccarini si è congratulata con la Power per i consigli che ha dato al pubblico. L’artista ha interrotto la sua quarantena a Roma per andare a Cellino San Marco dall’ex marito Al Bano. I due torneranno in città venerdì in occasione della semifinale di Amici 19.