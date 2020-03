Al Bano Carrisi confessa i sentimenti per Romina Power, con cui si incontra una volta a settimana negli studi di Amici 2019. “Lei mi aiuta molto”, ammette il cantante.

Durante una lunga intervista rilasciata i giorni scorsi al settimanale “DiPiù”, Al Bano Carrisi ha raccontato come si è trasformata la sua vita in questi tempi di quarantena a causa del Coronavirus.

Potrebbe interessarti anche –> Al Bano in quarantena con Loredana Lecciso, Romina Power furiosa: ecco il motivo

Il cantante vive lontano dai suoi figli, nella sua villa in Puglia, ma per fortuna s’intrattiene con Romina Power e il serale di Amici 2019. Ai giornalisti Al Bano ha confessato i suoi sentimenti per la ex moglie: “Lei mi aiuta ad allontanare la tristezza in questa esperienza insieme ad Amici”.

Leggi anche –> Al Bano, annuncio choc in tv: “E’ in coma, era in ospedale per una semplice lastra”

Ogni settimana, infatti, il cantante raggiunge Romina a Roma, dove insieme partecipano al talent show di Maria De Filippi Amici 2019. Ai giornalisti Al Bano ha confessato dunque quanto la vicinanza con Romina sia importante per lui.

Al Bano confessa i sentimenti per Romina Power, continuano a vedersi nonostante la quarantena

Romina ha deciso di passare il suo periodo in isolamento a Roma, per poter fare comodamente avanti e indietro dagli studi, mentre Al Bano torna sempre a Cellino San Marco. In Puglia ci sono i suoi figli Yari e Jasmine: Yari è il primogenito avuto da Romina, mentre Jasmine si trova a Lecce in compagnia della madre Loredana Lecciso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Al Bano spiega: “Preferisco stare vicino ai miei cari e alla mia terra. Penso tanto ed è una occasione per stare con me stesso”. Durante la settimana il cantante resta a Cellino San Marco, nella sua tenuta, dove trascorre le giornate chiuso in casa o facendo lunghe passeggiate solitarie nei suoi immensi giardini. Per potersi spostare e andare a Roma, negli studi di Amici 2019, ha firmato l’autocertificazione. Carrisi prende l’aereo un paio di volte a settimana, e prima di salire viene sottoposto a vari controlli. Una volta in studio, il cantante si sottopone a tutte le ulteriori misure previste dal governo: viene disinfettato, indossa la mascherina, e mantiene la distanza di sicurezza da tutti i partecipanti.