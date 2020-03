Al Bano in quarantena con Loredana Lecciso, Romina Power è rimasta bloccata in Italia ed è furiosa. Ecco come i vip stanno trascorrendo queste difficili giornate.

L’emergenza scatenata con il diffondersi del Coronavirus in Italia ha diviso anche Al Bano dalla propria famiglia: i figli del cantante sono sparsi per il mondo, mentre Romina Power, che vive negli Stati Uniti, è rimasta bloccata in Italia. Anche Albano è rimasto bloccato in Italia, ma in compagnia di Loredana Lecciso. Lui stesso ha raccontato al settimanale “Chi”: “A Ibiza c’è Romina Junior che non riesce a rientrare e non sarà facile spostarsi neppure per Cristel, che da quando è sposata vive a Zagabria. In questo momento con me a Cellino c’è Loredana con Bido e Yasmine”. Lo stato di quarantena obbligatoria in tutta Italia ha avuto ripercussioni importanti anche sugli impegni lavorativi di Albano, che il 9 marzo avrebbe dovuto iniziare una nuova tournèe in giro per l’Europa: erano previste tappe in Ungheria, Germania e Spagna. Albano ha raccontato di come sta vivendo questi giorni di quarantena: a Cellino San Marco, insieme a Loredana Lecciso, il cantante ha ammesso di gradire molto il fatto di poter vivere all’aria aperta, e ha raccontato che sta facendo lunghe passeggiate tra gli ulivi del suo giardino.

Potrebbe interessarti anche –> Al Bano, annuncio choc in tv: “E’ in coma, era in ospedale per una semplice lastra”

Al Bano in quarantena con la Lecciso, Romina Power è gelosa

Prima della quarantena il cantante era stato ospite a “C’è posta per te” e ad “Amici”, con Romina Power. A proposito della nuova tourneè, evidentemente rimandata, ha raccontato: “E’ tutto saltato, tutto posticipato. Faremo tutto più avanti quando questa storia sarà finita”. Riguardo a Romina, bloccata in Italia, confessa: “Dev’essere arrabbiata nera“. Lui e Romina, infatti, quest’anno sono sempre insieme come ospiti. Il cantante ha però precisato la natura del loro rapporto, lasciando chiaro che “io e Romina ci vediamo in trasmissione, non prima. Tra l’altro, se la conosco bene, dev’essere arrabbiata nera: voleva tornare a tutti i costi in America, ma Trump ha bloccato i voli”. In questi giorni si è parlato molto della presunta gelosia di Romina nei confronti della Lecciso, ma nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!