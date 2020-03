Bergamo Coronavirus: 1.800 giovani ricoverati per polmonite – VIDEO

1.800 giovani sotto i 30 anni ricoverati per polmonite a Bergamo: il Coronavirus fa sempre più paura e ormai non risparmia nessuno.

Una nuova allerta per il Coronavirus viene lanciata a Bergamo dalla Federazione medici di famiglia Lombardia. Secondo quanto viene spiegato, ormai il virus non colpisce solo persone in età avanzata, ma anche giovani e giovanissimi.

Leggi anche –> Vaccino Coronavirus | dalla Russia “Sappiamo quando sarà pronto”

Ha spiegato Paola Pedrini, segretaria Fimmg, che in questo momento a Bergamo vengono curati circa 1.800 giovani sotto i trent’anni che sono stati colpiti dalla polmonite.

Leggi anche –> Coronavirus, vaccino novità: “Pronto entro il prossimo autunno”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questo l’allarme dei medici lombardi, mentre si fa sempre più grave il bilancio di chi viene colpito e muore nel personale medico sanitario: “La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata. A Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid”.