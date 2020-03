Vaccino Coronavirus | dalla Russia “Sappiamo quando sarà pronto”

Situazione vaccino Coronavirus, scienziati russi informano di avere compiuto dei progressi in tal senso. Loro stessi dicono quando sarà completato.

Dalla Russia arriva la notizia di un vaccino anti Coronavirus. Lo fa sapere l’Agenzia Federale Biomedica della Federazione Russa (FMBA). Si tratta di un organismo statale che risponde direttamente al locale Ministero della Salute.

Non a caso tra le sue figure principali figura proprio un ex ministro, Veronika Skvortsova, la quale fa sapere che gli studi per la realizzazione del vaccino contro il Coronavirus hanno superato il primo stadio di sviluppo. “Adesso procederemo con dei test fino al prossimo mese di luglio. In merito alla realizzazione finale di un rimedio efficace, prevediamo di avere tutto pronto nel giro di 11 mesi”. Il Covid-19 è diventato ormai un problema di portata mondiale. Sorto in Cina a dicembre 2019, nel giro di appena qualche mese è riuscito a propagarsi in Europa, ed in Italia nello specifico, per poi dilagare in tutti gli altri continenti.

Si registrano casi infatti anche negli Stati Uniti, in Brasile, a Singapore, in Australia e Giappone. E sono più di 100 i paesi del mondo che fanno registrare dei casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che ad oggi circa un miliardo di persone su tutto il pianeta è costretto a starsene chiuso in casa. La situazione è estremamente critica in Spagna, Francia e Gran Bretagna nello specifico, ed anche negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Italia, le cifre ufficiali comunicate dal Governo e dalla Protezione Civile il 22 marzo 2020 parlavano di 46.638 contagiati con 5476 decessi e 7024 guariti. La stessa Italia è ora il Paese con più morti da Covid-19 nel mondo ed è riuscito a superare anche la Cina. Nel resto del pianeta invece ci sono 350mila contagi, 15.300 morti e 100.180 guariti.

