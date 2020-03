Viaggi virtuali: alla scoperta delle meraviglie del patrimonio storico artistico italiano grazie al MiBACT.

L’epidemia di Coronavirus ci costringe a restare a casa. Non possiamo uscire se non per reali necessità e tanto meno viaggiare. Questa è forse una delle privazioni più dure, che probabilmente durerà ancora a lungo anche quando la fase più critica dell’emergenza sanitaria sarà terminata e si riprenderà gradualmente a uscire e muoversi. Difficilmente ci si potrà mettere in viaggio, prendendo mezzi di trasporto affollati, come treni e aerei, per visitare località frequentate. Soprattutto perché molti governi stanno già cominciando a fare capire che le misure di sicurezza e restrizione negli spostamenti e nei viaggi verranno sicuramente prorogate. Non si sa ancora di preciso fino a quando.

Nel frattempo, tutto quello che possiamo fare nella nostra quarantena è visitare i luoghi lontani o vicini virtualmente, grazie a documentari, film, programmi tv, video su YouTube e live webcam. Inoltre, molti musei e monumenti di tutto il mondo hanno messo a disposizione programmi video sul web per la visita virtuale ai loro capolavori e alle mostre che non si possono vedere dal vivo. Occasioni da non perdere e che vi abbiamo già segnalato.

Qui, invece, vogliamo segnalarvi i “viaggi virtuali” proposti dal MiBACT, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, alla scoperta dei tesori del nostro patrimonio storico e artistico. Ecco di che cosa si tratta.

Viaggi virtuali: il patrimonio storico artistico italiano

Sebbene nessuno di noi può viaggiare in questo momento, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, abbiamo la possibilità di visitare grazie al web una gran quantità di luoghi bellissimi. Dai programmi video alle mappe street view possiamo ammirare paesaggi naturali, città, monumenti e musei. Sono numerosi gli enti culturali che stanno mettendo a disposizione online, gratuitamente, i loro tesori, in modo che tutti possano apprezzarli anche con una visita soltanto virtuale.

E proprio “viaggi virtuali” sono quelli offerti dal MiBACT, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, che mette a disposizione sul proprio canale YouTube dei video di presentazione dei principali musei nazionali, poli museali, siti culturali e paesaggistici e aree archeologiche d’Italia.

Si tratta di brevi video di presentazione delle caratteristiche e delle principali attrazioni di ogni luogo, per conoscere l’offerta e le collezioni proposte. Visitando, poi, i siti web di ciascuna di queste istituzioni potrete conoscere il catalogo, le opere custodite e in diversi casi effettuare una vera e propria visita virtuale.

Questi video erano già usciti nel 2019 a scopo di presentazione e promozione delle bellezze del patrimonio artistico, storico, architettonico e archeologico italiano. Ora diventano un’occasione per scoprire anche quei luoghi della cultura che non conoscevamo, avere un primo approccio informativo e poi approfondirne la conoscenza con ulteriori ricerche, visite ai siti ufficiali, visioni di programmi tv dedicati e documentari, così come di vere e proprie visite virtuali grazie ad appositi programmi.

Intanto cominciamo con la scoperta di queste meraviglie che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. I video dei “viaggi virtuali” del MiBACT riguardano i seguenti luoghi della cultura in Italia.

Museo archeologico nazionale di Taranto

Polo museale dell’Emilia Romagna

Museo Marino Marini, Firenze

L’Italia da scoprire. Museo e Parco di Locri

Associazione Nazionale Case della Memoria

Polo museale dell’Umbria

Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Il Vittoriano

Gallerie Estensi (spot)

Museo Egizio, Torino

Polo museale della Basilicata

Musei Reali di Torino

Polo museale dell’Abruzzo

Museo archeologico nazionale di Napoli

Residenze Sabaude Reggia di Venaria, Torino

Musei e Parchi Archeologici del MiBAC

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Roma

Museo nazionale romano

Polo museale della Liguria

Santa Maria della Scala, Siena

Parco archeologico di Ercolano

Museo Galileo, Firenze

Museo delle Civiltà, Roma

Polo museale della Puglia

Sistema museale trentino

Polo museale del Veneto

Pinacoteca di Brera, Milano

Galleria nazionale di Palazzo Spinola, Genova

Museo e Parco archeologico di Egnazia, Bari

Borgo Egnazia – Savelletri Puglia, Bari

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

Museo Archeologico di Cagliari

Museo Archeologico nazionale del melfese

Galleria estense di Modena

Sardegna da scoprire

Venezia – UNESCO

Alberobello – UNESCO

Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli – UNESCO

Ercolano – UNESCO

Roma – Restauro del Colosseo, lavori

La Cappela degli Scrovegni – Giotto

Basilica di San Francesco d’Assisi

Pompei – UNESCO

Firenze, Galleria degli Uffizi

Modica (Ragusa) – UNESCO

Reggia di Caserta – UNESCO

Roma, Pantheon

Italia Opera Unica

Galleria Nazionale dell’Umbria

Castel Sant’Angelo – terrazza / esterno

Roma, Palazzo Barberini

L’acqua e la città. Roma tra ‘500 e ‘600

Museo di Palazzo Reale di Genova

