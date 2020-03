Musei e monumenti di Roma da visitare da casa

Tour virtuali, i musei da vedere dal divano durante il periodo di quarantena per il Coronavirus

Stare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus. Questo è il dovere di ogni singolo cittadino mentre i medici si trovano in prima linea a lottare contro il covid-19 per salvare vite umane. Un atto di responsabilità indispensabile per evitare la propagazione e per far sì che questa pandemia finisca presto. Stare a casa non significa essere isolati: grazie alla tecnologia si possono visitare musei e monumenti di ogni parte del mondo. Un viaggio dal divano comodissimo e molto interessante. Se avete sempre sognato di visitare Roma e i suoi musei e se ai Romani manca girare per la propria città c’è la possibilità di visitare musei e monumenti di Roma gratuitamente grazie ai tour virtuali.

Visitare musei e monumenti di Roma: tour virtuali

Moltissimi poli museali hanno aderito alla campagna #iorestoacasa del Mibact, il Ministero per i Beni e le attività culturali, proponendo attività via web. Lo stesso che ha fatto Roma Capitale con #laculturarestaincasa con proposte quotidiane sulle pagine dedicate su Fb. Un modo non solo per rendere più sopportabile questa quarantena, ma anche di far diventare la cultura e l’arte parte della propria giornata. Inoltre visitare un luogo, un museo o un monumento permette davvero di ampliare la propria mente chiusa fra quattro mura e sovraccarica di informazioni.

Musei Capitolini

Musei Vaticani

Colosseo

Galleria d’Arte Moderna di Roma

Palazzo delle Esposizioni

Mercati di Traiano

Museo dell’Ara Pacis

Museo Napoleonico

Musei di Villa Torlonia

Colosseo, tour virtuale

Il simbolo di Roma apre le sue porte social e permette tour virtuali da gustare dal divano. Sul sito parcocolosseo.it troverete diversi tour dal Museo Palatino, ai palazzi di Nerone, casa di Scauro, la casa della Sfinge nella Domus Aurea. Inoltre filmati inediti, interviste e la possibilità di visitare la mostra ‘Carthago, il mito immortale’

Musei Vaticani: online la Cappella Sistina

E’ uno dei musei più visitati al mondo e ora lo potrete vedere comodamente da casa con dei tour virtuali che vi porteranno alla scoperta dei Musei Vaticani. Ammirate la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello, il Museo Chiaramonti e il Museo Pio Clementino. Collegatevi al sito magari da un grande schermo per godere appieno della meraviglia

Musei Capitolini: visita virtuale

Mentre il Palazzo del Campidoglio è illuminato in questi giorni difficili dalle luci del nostro tricolore, voi potete entrare stando seduti sulla vostra poltrona nei Musei Capitolini che si trovano accanto al Palazzo Senatorio. Il tour virtuale dei Musei Capitolini è sia in italiano sia in inglese e permette una visita totale di tutti i capolavori esposti, un giro fra le sale del museo. A disposizione inoltre mappe interattive, testi, foto e video. Andate su tourvirtuale.museicapitolini.org.

Museo dei Fori Imperiali e Mercati di Traiano

Rimanendo sempre il poltrona ci spostiamo a via dei Fori Imperiali qui davanti al Foto ci sono i Mercati di Traiano e il Museo dei Fori Imperiali. Potrete entrare ed ammirare l’area archeologica dell’emiciclo, il piano terra della Grande Aula e il secondo piano. Inoltre mappe e foto dei Fori Imperiali. Per il virtual tour andate al seguente indirizzo: tourvirtuale.mercatiditraiano.it

Museo dell’Ara Pacis

Questo museo si trova su lungotevere appena alle spalle di Piazza Augusto Imperatore a due passi da via Tomacelli. La grande struttura bianca la conoscono tutti i romani, ma in pochi sono entrati dentro ad ammirare dal vivo questo museo. Stando seduti a casa è l’occasione per farlo. Questo tour virtuale vi accompagnerà all’interno, di permetterà di osservare i calchi, oltre a permettervi di approfondire con testi e mappe. Andate sul sito tourvirtuale.mercatiditraiano.it

Museo Napoleonico: virtual tour di tutte le sale

All’angolo fra Corso Rinascimento e Lungotevere si trova questo Museo che raccoglie i cimeli di Napoleone. Seduti sul divano potrete immergervi nella Storia di Napoleone, visitare le sale, leggere testi e vedere foto. Cliccate su tourvirtuale.museonapoleonico.it

Musei di Villa Torlonia: visita al Casino Nobile

Questa meravigliosa villa sulla via Nomentana può essere visitata da casa. Tour virtuale del Casino Nobile il grande edificio che domina la villa. Seguite il link tourvirtuale.museivillatorlonia.it

Galleria d’Arte Moderna di Roma: tutte le opere

Mentre voi siete seduti sul divano potete ammirare tutti i capolavori custoditi in questa Galleria. Per farlo basta andare su Google Art&Culture e avrete la possibilità di vedere da vicino con super zoom ogni opera, vedere le mostre, fare il tour dei giardini e delle sale.

Palazzo delle Esposizioni: mostre

Da casa si possono visitare con un click le mostre che si sono tenute al Palazzo delle Esposizioni negli ultimi tempi. Tour virtuali, interviste, conferenze, rassegne e molte altre attività da fare online come laboratori per bambini. Per sapere tutto il sito palazzodelleesposizioni.it