Cosa fare a casa durante la quarantena: visita il Giardino di Ninfa online

La primavera è iniziata, ma noi per ora possiamo solo ammirarla dalla finestra. Dobbiamo infatti stare a casa per evitare la diffusione del coronavirus e scongiurare così quanto prima questa pandemia. Da casa però possiamo riempirci gli occhi di bellezza. Musei e monumenti di ogni parte del mondo offrono tour virtuali, ma se volete andare all’aperto – pur restando seduti sul divano – per ammirare i fiori appena sbocciati allora cliccate sul sito dei Giardini di Ninfa. I Giardini di Ninfa sono tra i più bei giardini del mondo ritenuti i più romantici in assoluto e proprio quest’anno si sarebbero tenute le celebrazioni dei 100 anni.

Giardini di Ninfa: tour virtuale online

Il Giardino di Ninfa si trova in provincia di Latina ed è un monumento naturale considerato fra i giardini più belli del mondo. Si tratta di un tipico giardino all’inglese costruito sui ruderi dell’antica cittadina medioevale di Ninfa. Storia e natura si uniscono in questo luogo unico che oggi grazie alla tecnologia si può visitare anche da lontano tramite il canale youtube e instagram. Un breve tour virtuale per ammirare la bellezza di questo luogo, le sue innumerevoli piante, i paesaggi, i ruderi dell’antica Ninfa. Una visita guidata virtuale che vi donerà tutta la bellezza della primavera in questo spettacolare giardino.

Il Giardino di Ninfa entra quest’anno nel suo centenario ed erano previsti grandi festeggiamenti. La pandemia di coronavirus ha bloccato tutto, ma nella speranza di poter tornare presto a sentire i profumi del giardino e a vedere con i proprio occhi la natura, la Fondazione Caetani ha organizzato per il primo giorno di primavera una diretta facebook per far ammirare a tutti lo splendido giardino in fiore. Stare a casa, #distantimavicini.

Quest’area era attiva già ai tempi dei Romani e proprio sull’isolotto al centro del piccolo laghetto si trovava un tempio dedicato alle Ninfe. Nel medioevo viene costruita la cittadina di Ninfa che poi cade in rovina. Nel 1920, Gelasio Caetani, la cui famiglia da secoli è proprietaria della zona, bonifica la zona, restaura alcune costruzioni, soprattutto la torre e il municipio, perché vuole creare una residenza estiva. Con l’aiuto della madre realizza un orto botanico e pianta numerose specie diverse. Nel corso degli anni Lelia Caetani dona al giardino la tipica struttura all’inglese che vediamo ancora oggi.