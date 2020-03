Disney Plus è finalmente arrivato in Italia: quali sono le offerte di film e serie tv più interessanti della piattaforma?

Bisogna rimanere a casa. Ormai lo sappiamo. L’emergenza Coronavirus ci impone una grande presa di coscienza e tutti dobbiamo rimanere fermi, attenerci alle leggi e cercare di ridurre il più possibile il contagio. Per farlo abbiamo qualche aiuto speciale, come la televisione e la nuova piattaforma streaming di Disney Plus. Da oggi, 24 marzo, è partita infatti la messa in onda, in Italia di questo nuovo servizio e, dopo avervi elencato tutti i documentari più interessanti del National Geographic che trovate proprio su Disney + è tempo di fare un giro tra le proposte più interessanti della piattaforma.

I film inaspettati da vedere a casa con Disney + per “viaggiare” con la fantasia

Come ormai sapremo tutti su Disney + troviamo film Disney, Marvel, la saga di Star Wars, film Pixar, live action Disney e documentari National Geographic. Ma quali sono i film o le serie più curiose e inaspettate che abbiamo trovato per voi in questa piattaforma?

Alice in Wonderland e Alice Attraverso Lo Specchio: i film tratti da Alice nel Paese delle Meraviglie, diretti da Tim Burton sono sulla piattaforma Disney + per regalare un viaggio distopico, allucinante, emozionante e divertente a tutta la famiglia.

Avatar: forse non tutti se lo aspettavano, ma su Disney Plus potrete trasformarvi negli abitanti blu di questo luogo lontano e meraviglioso. Combattere con loro e rivivere le avventure del film.

Pomi D’Ottone e Manici di Scopa: forse non tutti ricorderanno questo film con una giovanissima Angela Lansboury. Lasciatevi trasportare dalla dolcezza senza tempo di questa pellicola, staccherete un po’ la testa e vi divertirete.

Dumbo: non il cartone, il live action firmato Tim Burton è sulla piattaforma e quindi se non avete fatto in tempo a vederlo al cinema mettetevi comodi sul divano che è tutto pronto per voi.

Chi ha incastrato Roger Rabbit: un grande classico, certo forse un po’ datato ma che non passa mai di moda. Tra le battute, i personaggi e la meravigliosa Jessica Rabbit questo cartoon-movie vi regalerà delle gioie.

Insomma, l’offerta di Disney+ è piuttosto interessante. Noi vi abbiamo nominato solo alcuni film dei tantissimi che invece si trovano a disposizione sulla piattaforma e tra i quali potrete scegliere. Basterà piazzarsi davanti al televisore e godere di questo bellissimo servizio ricco di film, serie tv e documentari da guardare con tutta la famiglia.