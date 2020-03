Documentari di viaggio, Netflix: i più belli per volare…dal divano

Come viaggiare, almeno con la mente stando a casa: i documentari di viaggio di Netflix.

L’emergenza Coronavirus ci impone di rimanere a casa. Per fermare l’epidemia di Covid-19 è importante fermare il contagio e quindi stare a casa il più possibile. Se siete però persone che amano viaggiare e che fanno fatica a rimanere fermi, non disperate. Ci sono molti film, documentari e interessanti serie tv che vi permetteranno di viaggiare con la mente e la fantasia. Ma non solo. Vi permetteranno anche di vedere il mondo da una prospettiva diversa, con uno sguardo unico che altrimenti non avreste potuto avere.

I film documentari per scoprire le meraviglie del mondo, stando a casa

Terra : per iniziare questo viaggio nel mondo, il documentario Terra è sicuramente molto interessante. Ci porta alla scoperta di un dato di fatto: l’uomo è sempre più isolato dagli altri e soprattutto è sempre più isolato dalla natura. Un viaggio alla scoperta del nostro mondo che spesso, troppo spesso, abbiamo dimenticato di vivere ammirare per come è .

: per iniziare questo viaggio nel mondo, il documentario Terra è sicuramente molto interessante. Ci porta alla scoperta di un dato di fatto: l’uomo è sempre più isolato dagli altri e soprattutto è sempre più isolato dalla natura. Un viaggio alla scoperta del nostro mondo che spesso, troppo spesso, abbiamo dimenticato di vivere ammirare per come è . National Parks Adventure : un documentario del 2016, quindi forse un po’ “vecchio”, ma molto interessante, narrato dall’incredibile voce di Robert Redford. La natura non passa mai di moda e soprattutto le sue bellezze restano invariate. Si viaggia, ovviamente da casa, alla scoperta dei meravigliosi parchi naturali dell’America. Un’escursione mozzafiato per scoprire tutti quei luoghi pazzeschi che si trovano molto lontani da noi, ma che potrebbero diventare le prossime mete per il To Do List.

: un documentario del 2016, quindi forse un po’ “vecchio”, ma molto interessante, narrato dall’incredibile voce di Robert Redford. La natura non passa mai di moda e soprattutto le sue bellezze restano invariate. Si viaggia, ovviamente da casa, alla scoperta dei meravigliosi parchi naturali dell’America. Un’escursione mozzafiato per scoprire tutti quei luoghi pazzeschi che si trovano molto lontani da noi, ma che potrebbero diventare le prossime mete per il To Do List. Racconti di luce : questo è un documentario diviso in tre stagioni molto emozionante. Tanti artisti della narrazione, fotografi, registi, documentaristi, hanno viaggiato per il mondo intero catturando delle immagini indelebili di un universo che non tutti conoscono e non tutti potranno conoscere nell’immediato. Si viaggia in luoghi lontani, meravigliosi, unici, tutti da scoprire e da vedere anche se solo dal divano.

: questo è un documentario diviso in tre stagioni molto emozionante. Tanti artisti della narrazione, fotografi, registi, documentaristi, hanno viaggiato per il mondo intero catturando delle immagini indelebili di un universo che non tutti conoscono e non tutti potranno conoscere nell’immediato. Si viaggia in luoghi lontani, meravigliosi, unici, tutti da scoprire e da vedere anche se solo dal divano. Jago – A life underwater: la popolazione indonesiana di Bajau ha una tradizione antica e lontanissima legata alla pesca. Un modo di comportarsi, di pescare e di vivere a noi sconosciuto, ma che grazie a questo documentario sentiremo un pochino più nostro. Così, con Jago, pescatore sub ultraottantenne faremo un viaggio in questo luogo pazzesco