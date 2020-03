Quali sono i documentari sul mare sull’Oceano da guardare su Netflix per viaggiare stando a casa.

Per molte persone, ammirare il mare, l’Oceano e i suoi abitanti diventa qualcosa di rilassante. Così, in un momento difficile come questo legato all’emergenza Coronavirus è importante non solo viaggiare con la mente, tenendo viva la nostra passione per il mondo circostante. Ma anche rilassarsi. Grazie alla piattaforma streaming di Netflix possiamo quindi unire le due cose. Qui ci sono moltissimi documentari da guardare se amiamo la natura e, in questo caso, l’Oceano e le creature sottomarine.

I documentari “sottomarini” da vedere per rilassarsi in quarantena

Potremmo quindi trasformare questa quarantena e questa situazione di obbligo legata allo stare in casa in un momento per crescere. Viaggiare con la mente, scoprire realtà diverse, approfondire l’importante argomento dell’inquinamento marino.

Mission Blue: su Netflix potrete trovare questo documentario che segue le “pinnate” sottomarine dell’oceanografa, Sylvia Earle che ha realizzato una importante campagna per salvare gli Oceani che in questo particolare momento sono invasi dai rifiuti tossici e da plastiche. Sebbene l’argomento non sia super leggero vedrete il mare e gli oceani da una prospettiva pazzesca, nuova e sorprendente. Vi sembrerà di essere lì, almeno per qualche ora, lontani dal caos della Terra in questo 2020.

Chasing Coral: altro tuffo nel profondo blu, questa volta però nel mondo dei coralli per documentare come questo delicato ecosistema sia a rischio. Bisogna preservarlo e il primo step per assumere comportamenti adeguati è quello di conoscere le bellezze dei coralli. Così un gruppo di subacquei, fotografi e scienziati si è prodigato in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di questi meravigliosi esseri che popolano i fondi marini.

Pacificum: se volete viaggiare nel mare e lungo la costa dello splendido Perù con quattro scienziati grazie a questo documentario potrete farlo e godervi uno spettacolo unico nel suo genere.