Coronavirus Russia: medico “untore” rischia il carcere

Medico “untore” che è diventato super-spargitore di Coronavirus dopo che la vacanza in Spagna rischia il carcere in Russia.

La professoressa Irina Sannikova non ha detto ai colleghi che è andata in Spagna e non è riuscita a isolarsi da sola al suo ritorno. Ora si teme che le sue azioni abbiano portato 11 persone a essere positive.

Con le sue azioni, secondo l’accusa, avrebbe “messo a rischio 1.200 persone” che potrebbero essere contagiate dal Coronavirus in Russia.

Il caso del medico che rischia l’arresto per Coronavirus in Russia

La dottoressa russa presumibilmente è diventata un super-untore durante la partecipazione a conferenze e incontri con medici e studenti di medicina. Lei stessa ha ammesso le proprie responsabilità. In seguito alla rivelazione, circa 700 persone sono state testate e altre 500 sono ora sottoposte a controlli mentre i colleghi medici la definivano un “rischio biologico”. La Sannikova è la principale infettivologa a Stavropol, un’area grande la metà dell’Inghilterra situata nella Russia sudoccidentale.

Le è stato diagnosticato il Coronavirus mercoledì, sei giorni dopo il volo di ritorno da Madrid, e adesso ha bisogno di cure pneumologiche. Secondo quanto riferito, è già stato avviato un procedimento penale preliminare contro la dott.ssa Sannikova ed è risaputo che potrebbe affrontare fino a cinque anni di prigione per aver nascosto i dettagli della sua vacanza spagnola, causando così una minaccia diretta alla vita. Il governatore regionale Vladimir Vladimirov ha dichiarato: “È una persona irresponsabile”. Il medico russo è ritenuto un luminare: le sue condizioni di salute attuali non destano comunque preoccupazioni e non si teme per la sua vita. Tra ieri e oggi, 253 persone sono risultate positive al Coronavirus in Russia, con il maggior numero di casi a Mosca.