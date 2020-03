Amazon limita gli ordini in Italia: “Solo beni di prima necessità”

Il colosso delle consegne Amazon, ha deciso di limitare gli ordini in Italia e Francia. Nei due paesi sarà possibile ordinare solo beni di prima necessità.

L’emergenza di Coronavirus che sta colpendo tutta l’Europa e gran parte del mondo, sta influendo su tutti i settori commerciali. I Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia hanno adottato misure per bloccare gran parte del mondo lavorativo e che limitano la possibilità di effettuare consegne. Data la situazione anche Amazon, colosso statunitense delle consegne, ha deciso di adeguarsi.

Con una nota ufficiale pubblica questo pomeriggio, l’azienda ha comunicato una riduzione delle spedizioni in Italia e Francia. Ecco cosa si legge: “Smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr”. A partire da ora, dunque, potranno essere effettuati ordini solamente su beni di prima necessità. I clienti che avessero già ordinato qualcosa, in ogni caso, non dovranno preoccuparsi: “Tutti gli ordini già confermati saranno regolarmente consegnati”.

Amazon limita gli ordini: decisione corretta data l’emergenza

L’ultimo bollettino della Protezione Civile evidenzia ancora una volta che la curva dei contagi e dei decessi fatica ad abbassarsi. In questo momento ci troviamo di fronte alla fase di massima diffusione del coronavirus e si spera che il picco venga raggiunto settimana prossima. Ci troviamo nella necessità di bloccare qualsiasi attività che non sia necessaria alla sussistenza dei cittadini, compresi i trasporti di beni non necessari. In tal senso la decisione di Amazon una logica conseguenza, date le necessità di un Paese che ha bisogno di isolarsi e fermarsi per arrestare il contagio.