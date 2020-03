Coronavirus, uscita dalla crisi è lontana: “Forse in estate”

L’emergenza più preoccupante continua a riguardare la Lombardia. Qui “i numeri non stanno andando bene, né quelli legati alle nuove infezioni né il numero legato ai decessi”, come oggi ricordato dal presidente Attilio Fontana. Questi ha anche condiviso con la stampa “un momento di ricordo e vicinanza alle vittime e ai parenti delle vittime che vivono questa tragedia”.

Intanto, oggi è attesa una nuova stretta del governo sulle norme di contenimento sul Coronavirus: non ci sarà un nuovo DPCM, a quanto pare, ma verranno messe in campo misure correttive del precedente. Si parla in particolare di nuove strette al “diritto di passeggiare”: in alcune Regioni, come le Marche, delle ordinanze hanno già predisposto che i movimenti siano limitati all’essenziale, ovvero nei dintorni della propria abitazione.