Chiambretti positivo al Coronavirus, contattate 400 persone da Mediaset

La notizia della positività al Coronavirus di Piero Chiambretti ha colpito moltissimi. Sono state contattate oltre 400 persone da Mediaset, ma la situazione sembra essere sotto controllo.

In questi giorni è arrivata la notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, poi in parte è stata smentita. Nonostante ciò, si è creata apprensione intorno a coloro che lavorano a CR4 – La Repubblica delle Donne. Coloro che sono stati a contatto con il conduttore televisivo di Rete4, però, possono sentirsi sollevati.

Leggi anche -> Piero Chiambretti Coronavirus, il conduttore tv positivo subito ricoverato

La notizia del contagio da Coronavirus di Piero Chiambretti e della madre Felicita è stata pubblicata il 17 marzo, ma è vera solo in parte. Per la madre il risultato è positivo, mentre per il conduttore il tampone è stato definito ‘incerto‘. Mediaset, però, si è subito attivata, contattando coloro che lavorano vicino alla rete. “Una fonte segreta, molto vicina al format di Rete4, mette le cose in chiaro e rivela: ‘L’ultima volta che Chiambretti ha messo piede a Cologno è stato il 3 marzo. Nei 14 giorni successivi sono state contattate circa 400 persone – tra uomini e donne – che lavorano con lui a quel programma. Nessuno ha presentato sintomi da Coronavirus per tutti i 14 giorni'”. Notizie di certo rassicuranti: “Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall’ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c’è maggiore tranquillità”.

Leggi anche -> Coronavirus, la paura di Serena Grandi: “Ho baciato Piero Chiambretti e…”

Salute a rischio per Piero Chiambretti e sua madre

Gli esperti ritengono che il periodo di incubazione da Covid-19 sia di 14 giorni e, ad oggi, coloro che sono entrati in contatto con Piero Chiambretti dal 3 marzo non sembrano essere in pericolo. Adesso restano solo da capire quali siano le condizioni di salute del conduttore e di sua madre Felicita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!