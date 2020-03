Coronavirus, la paura di Serena Grandi: “Ho baciato Piero Chiambretti e…”

Appresa la notizia che Piero Chiambretti è positivo al Coronavirus, Serena Grandi teme di aver assunto con lui (e non solo) comportamenti “a rischio”.

“L’ho abbracciato e baciato, poi sono stata da Barbara d’Urso. Sto capendo cosa fare”. Serena Grandi è stordita, confusa e – soprattutto – impaurita dopo aver appreso che Piero Chiambretti è risultato (assieme a sua madre) positivo al Coronavirus e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino.

All’agenzia AdnKronos l’attrice ha dichiarato di essersi messa in autoquarantena precauzionale, rivelando tutti i suoi spostamenti dopo il suo ultimo incontro con il presentatore di #Cr4 La repubblica delle donne. E tra le persone con cui è entrata in contatto – dunque potenzialmente a rischio – c’è anche Barbara d’Urso, di cui è stata recentemente ospite.

Serena Grandi alle prese con l’emergenza Coronavirus

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena – ha detto Serena Grandi all’AdnKronos -. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo’’.

L’attrice ha quindi ricostruito i suoi spostamenti dopo aver visto il conduttore di casa Mediaset: “Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere!”. “Dopo Chiambretti – ha aggiunto – sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio…”. Nel frattempo ogni precauzione per loro tre, così come per tutti noi, è d’obbligo.

