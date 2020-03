Piero Chiambretti Coronavirus, il conduttore tv positivo subito ricoverato

Piero Chiambretti Coronavirus: il conduttore televisivo torinese risultato positivo al Covid-19 dopo apposito tampone, subito ricoverato.

Dagospia riferisce della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus. La notizia giunge improvvisa. Il 63enne presentatore televisivo originario di Aosta risulta adesso ricoverato all’ospedale ‘San Mauriziano’ di Torino e non sarebbe solo.

Con lui c’è anche l’anziana madre, anch’ella positiva al Coronavirus. La notizia ha ricevuto una ulteriore conferma grazie ad un messaggio comparso su Twitter e postato da Vladimir Luxuria, tra gli opinionisti di punta del programma #CR4 – La Repubblica delle Donne. Talk show satirico che Chiambretti conduce ormai già da diverso tempo su Rete 4. Luxuria ha scritto quanto segue in un tweet ora non più visibile. “Il mio più sincero augurio a #PieroChiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per #coronavirus. Ce la faranno entrambi che sono forti”.