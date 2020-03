Calcio inglese sotto choc: morto Peter Whittingham

Morto Peter Whittingham, ex centrocampista di Cardiff City e Aston Villa, aveva 35 anni: calcio inglese sotto choc, cordoglio per la morte.

L’ex centrocampista di Cardiff City e Aston Villa, Peter Whittingham, è morto all’età di 35 anni. L’ex calciatore ha combattuto per la sua vita nell’ospedale Heath di Cardiff, prima di morire giovedì mattina.

L’ex nazionale Under 21 dell’Inghilterra ha riportato ferite alla testa in un pub a Barry il 7 marzo, a causa di una “caduta accidentale”. Questa la versione della polizia del Galles del Sud.

Cordoglio per la morte dell’ex calciatore Peter Whittingham

Una dichiarazione ufficiale del Cardiff City, squadra della quale è stato bandiera, recitava: “È con una quantità incommensurabile di dispiacere che dobbiamo informare i suoi fan che Peter Whittingham è morto all’età di 35 anni. Abbiamo il cuore spezzato. La notizia della morte improvvisa e prematura di Peter ci ha scoss. Siamo adesso vicini a sua moglie Amanda, al loro giovane figlio e famiglia”.

17 presenze e 3 gol con la nazionale under 21 inglese, vinse un bronzo agli europei del 2007. Ha giocato anche con Burney, Derby County e Blackburn. Nella sua lunga militanza con il Cardiff City ha segnato ben 83 gol in 10 anni e ha collezionato qualcosa come 400 presenze, diventando una bandiera della squadra.