Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante aveva solo 71 anni

Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante simbolo della Juventus anni ’70 aveva solo 71 anni.

Anastasi era vittima di una grave malattia con la quale combatteva da più di un anno. Il ricordo della Juventus in questo tweet:

Ci ha lasciato Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ‘70. Il cordoglio della Juventushttps://t.co/2NeHURxUrn pic.twitter.com/wityKwgnLY — JuventusFC (@juventusfc) 17 gennaio 2020

Addio a Pietro Anastasi

Anastasi ha giocato alla Juve per 8 anni colmi di successi (3 scudetti) e gol. Poi passò non senza polemiche all’Inter in cambio di Boninsegna. Con i nerazzurri vinse però solo una Coppa Italia.

Giocò anche con la nazionale italiana con la quale vinse l’Europeo del 1968.Con la maglia azzurra ha collezionato 25 presenze e 8 reti. Per anni dopo la conclusione della carriera è stato commentatore televisivo.