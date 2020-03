Bambino precipita dal balcone | era solo in casa col fratellino

Dramma a Carpi dove un bambino precipita dal balcone di casa. Il volo di alcuni metri ha provocato un tonfo orribile, un vicino si è accorto del fatto.

Un bambino precipita dal balcone della sua casa situata al secondo piano. Il piccolo ha 11 anni ed è impattato al suolo nell’abitazione nella quale vive con i suoi genitori a Carpi, in provincia di Modena.

Subito sono scattati i soccorsi, con un trasporto urgente all’ospedale Maggiore di Bologna. Attualmente il bimbo è intubato nel reparto di terapia intensiva, dove versa in gravi condizioni. Da quanto si apprende, la mamma era uscita per andare la spesa, premunendosi di tutto quanto richiesto per uscire di casa, data la vigente situazione dettata dal proliferare del Coronavirus in Italia.

All’11enne ha quindi affidato il fratellino più piccolo, di soli 3 anni. Ma ecco che proprio il bambino precipita dal balcone, nonostante alla sua età di solito si abbia ormai coscienza di quanto possa essere pericoloso sporgersi dalle alture. Ad accorgersi del drammatico incidente un vicino di casa. L’uomo ha sentito le grida ed il rumore dello schianto sul manto stradale del piccolo. Poi l’immediata telefonata ai soccorsi. La dinamica di come sia potuto succedere tutto questo non è chiaro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di capirlo e hanno aperto una relativa indagine per comprenderne di più.

