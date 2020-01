Ragazza precipitata | fugge da finestra dopo litigio con la madre

Una ragazza precipitata a seguito di un alterco con la mamma. Aveva ricevuto una punizione ma questo non l’ha fermata, l’incoscienza ha fatto il resto.

Una ragazza precipitata dalla finestra di casa nel tentativo di fuggire di casa. Questo avviene a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, in seguito ad una discussione che la giovane di appena 17 anni ha avuto con la madre.

Il battibecco si era concluso con sua madre che l’aveva punita, impedendole di uscire. Il tutto è accaduto nella serata di giovedì 9 gennaio, con la giovane trovata riversa a terra in strada. Il volo compiuto pare sia stato di almeno 5 metri, dal secondo piano dell’appartamento. La vicenda della ragazza che precipita vede quest’ultima aver perso l’equilibrio dopo avere provato una fuga da una finestra del bagno. Subito la giovane ha ricevuto i primi, urgenti soccorsi in strada, dopo che qualcuno aveva sollecitato l’intervento di una ambulanza.

Ragazza precipitata, un comportamento pericoloso ed incosciente alla base di tutto

Verso le ore 21:00 ecco l’arrivo dei paramedici unitamente ad una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno ricostruito in poco tempo l’intera vicenda. La giovane era stata chiusa in casa dalla madre in seguito ad un diverbio incorso tra le due. La donna era poi uscita a sua volta per andare a fare la spesa, convinta e sicura del fatto che la giovane sarebbe rimasta nell’appartamento senza possibilità di potersi allontanare. Ma quest’ultima, imperterrita, ha provato ad eludere la punizione, in maniera però estremamente pericolosa. Sottovalutando ogni rischio, la giovane è uscita dalla finestra, finendo ben presto con il precipitare nel voto. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Attualmente si trova all’interno dell’ospedale milanese di Niguarda, ricoverata in codice giallo.

