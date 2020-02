Gli investigatori non hanno dubbi: il caso dell donna che precipita dal balcone all’ottavo piano nella mattina del 3 febbraio 2020 ha una spiegazione certa.

Una donna precipita dal balcone della sua casa situata all’ottavo piano di un palazzo e muore. La tragedia si è verificata questa mattina molto presto, intorno alle ore 07:00. Teatro del drammatico episodio un palazzo del quartiere Corviale, in largo Domenico Trentacoste a Roma.

La vittima è una 48enne, che un passante ha trovato già priva di vita in seguito al suo fortissimo impatto con il suolo. L’uomo è anch’egli un residente della zona, che ha provveduto ad allertare subito il 118. Il personale medico ha raggiunto il luogo in cui ha avuto luogo la tragedia. Ma per la donna precipitata dal balcone non c’era niente da fare. La morte è avvenuta presumibilmente sul colpo.

Precipita dal balcone, donna muore in seguito ad un tremendo volo di 8 piani

Al momento l’ipotesi più plausibile per cercare di dare una spiegazione a quanto successo è quella del suicidio. Difficile infatti pensare ad un incidente, dopo che le forze dell’ordine hanno compiuto un sopralluogo nell’abitazione della vittima. A svolgere una ispezione approfondita in casa della donna gli agenti del commissariato di polizia di Monteverse, che si è avvalsa anche dei colleghi della Scientifica. Non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi all’interno dei quali trovare eventuali spiegazioni. Ma quanto successo presenta per l’appunto tutti i crismi di una morte cercata volontariamente. Da quanto si apprende, la donna pare vivesse da sola.

