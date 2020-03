Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia in auto isolamento per il coronavirus?

Dopo la positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, tutti gli ospiti dell’ultima puntata potrebbero essere a rischio, tra questi Clizia Incorvaia.

Nelle scorse ore, tramite un post di solidarietà di Vladimir Luxuria, abbiamo scoperto che il conduttore Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus. Sia lui che la madre sono adesso ricoverati in ospedale e l’ex parlamentare ha augurato loro una pronta guarigione. Prima della notizia, Mediaset aveva già disposto la sospensione del programma allo scopo di adattare il palinsesto alla situazione attuale. Al posto del programma di Chiambretti è stato inserito infatti un programma di approfondimento sull’emergenza Coronavirus.

Ciò nonostante l’ultima puntata è andata in onda quando il conduttore aveva probabilmente il virus in incubazione. Per evitare rischi lo studio in cui viene registrato ‘Cr4# La Repubblica delle Donne‘ verrà sanificato. Resta da capire come dovranno comportarsi gli ospiti fissi del programma e gli ospiti che erano presenti in studio: tra questi c’erano Michelle Hunziker, Jessica Notato e Antonio Maggio, Annalisa Chirico, Vittorio Sgarbi e Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia in isolamento dopo la positività di Chiambretti?

Secondo un’indiscrezione riportata dal sito specializzato ‘Gossip e Tv’, Mediaset nelle scorse ore avrebbe inviato una comunicazione a tutte le persone presenti in studio. In questa si chiederebbe di mettersi in auto isolamento e di contattare un medico qualora si manifestassero dei sintomi. Per Clizia Incorvaia, dunque, si preannuncerebbe un altro periodo di clausura casalinga dopo quello affrontato davanti a tutta Italia al Grande Fratello Vip. Al momento l’influencer non ha confermato né smentito l’indiscrezione, ma ha rivelato al settimanale ‘Chi’ di essere riuscita a tornare in Sicilia prima del blocco.