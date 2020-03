Coronavirus, Maria De Filippi rimanda Amici All Stars

Ancora una decisione davvero dura per Maria De Filippi: la conduttrice di Amici ha scelto di rinviare l’edizione Amici All Stars, ecco quando ci sarà

L’emergenza Coronavirus non si placa in Italia così come in Europa. Ogni aspetto della vita quotidiana è stato messo in ginocchio così come anche le trasmissioni televisive che sono state rinviate o posticipate. E così, dopo la scelta di far slittare l’uscita degli album dei cantanti, Maria De Filippi ha deciso di rinviare il Torneo All Star, l’idea dedicata ai cantanti e ai ballerini che sono stati lanciati negli anni da Maria De Filippi che sarebbe dovuto andata in onda dopo la finale del Serale di Amici, in programma il 3 aprile.

Amici All Stars, la decisione di Maria De Filippi

Come da programma il Serale di Amici terminerà venerdì 3 aprile conoscendo così il vincitore della 19esima edizione. Così, al centro di numerose polemiche, la stessa conduttrice, però, ha scelto di far durare la fase finale soltanto sei puntate, con tre prime serate dedicate allo speciale Amici All Star: “Il 3 aprile scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. A maggio, per quattro serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati dal talent, ballerini e cantanti”.

Così Amici All Star andrà in onda il 2 maggio in prima serata su Canale 5 come svelato da Tv Sorrisi e Canzoni: i concorrenti saranno Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira (Amici 16).