Grave situazione Coronavirus Italia truffa, in molti casi dei malintenzionati si spacciano per quello che non sono e cercano di entrare in casa nostra.

Non bastasse il permanere della gravissima situazione Coronavirus Italia, a complicare ancora di più le cose ci si mettono i malfattori che, con una collaudata truffa, tentano di lucrare su quanto di grave sta succedendo.

Sono milioni le persone costrette a restare rinchiuse nelle loro abitazioni. E questo induce alcuni sedicenti falsi dipendenti Asl a bussare di campanello in campanello per perpetrare una odiosissima truffa. Questi personaggi senza scrupoli si spacciano per membri dell’azienda sanitaria locale e propongono dei falsi test con apposito tampone per rilevare la eventuale presenza del Coronavirus. In realtà però si tratta solamente di una scusa per penetrare nelle case delle persone e per sottrarre di nascosto il più possibile. Si tratta di gente che sa dove ‘scavare’ una volta entrata nelle dimore altrui. Questa cosa si sta verificando in particolare in Veneto.

Coronavirus Italia truffa, Zaia mette in guardia i cittadini in Veneto

Ed il governatore regionale, Luca Zaia, ci tiene a mettere in guardia tutti i cittadini da questa truffa. Ovviamente ad essere presi di mira sono soprattutto gli anziani, che in parecchi casi vivono da soli. Zaia invita tutta la popolazione a prestare la massima attenzione ed a diffidare da chi si spaccia falsamente per rappresentante degli enti sanitari. “Ci sono casi in cui dei miserabili ladri dicono di essere incaricati dell’Asl e della Regione Veneto e vanno bussando di casa in casa per svolgere dei falsi test da rilevamento del Coronavirus. Ebbene, non aprite loro la porta. Sono solamente degli sciacalli. Se doveste trovarvi in una situazione del genere chiamate immediatamente il 112 e denunciateli”.

