Grande Fratello Vip | chiusura anticipata per Coronavirus | le reazioni

Alla fine è avvenuto: al Grande Fratello Vip Coronavirus e situazione sanitaria critica attuale impongono la fine anticipata dello show. Quando avverrà.

Il ‘Grande Fratello Vip 4′ finirà prima a causa del permanere dell’emergenza Coronavirus in Italia. La notizia è ufficiale e gli autori hanno già provveduto ad avvisare i concorrenti ancora reclusi nella casa di Cinecittà.

Le reazioni di alcuni di loro sono state decisamente contrastanti. Per una Adriana Volpe che è subito scoppiata in lacrime c’è una Fernanda Lessa che appare molto contenta. Gossip&tv riporta che la deadline è fissata per la prima settimana di aprile, mentre in origine il reality show aveva come giorno della finale il 27 aprile. Alla fine sono stati più quelli che hanno provato dispiacere a questa notizia, perché si tratta di un qualcosa di talmente estremo che serve a rendere l’idea di cosa sta succedendo fuori. Adriana Volpe come detto è scoppiata in lacrime, e subito ha pensato a suo marito Roberto Parli ed alla loro figlia Gisele. Ma poi ha esclamato ad alta voce che andrà tutto bene

Grande Fratello Vip, chiusura anticipata per Coronavirus: solo la Lessa è contenta

Anche Antonella Elia ha esternato tutti i propri sentimenti di paura ed al tempo stesso di dolcezza, commuovendosi. Invece Fernanda Lessa l’ha presa con grande gioia, suscitando la reazione sdegnata di alcuni dei suoi compagni di avventura oltre che del web. A criticarla Patrick, Sossio Aruta e Denver che le hanno spiegato in maniera chiara come, al di là della porta della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ sia in corso una emergenza. Lei avrebbe proposto addirittura di fare festa. E critiche forti la ex modella brasiliana le ha ricevute anche sui social network.

