Coronavirus, a Roma positivo un bimbo di 5 mesi

Un bimbo di soli 5 mesi attualmente ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma è risultato positivo al Coronavirus.

Ha appena 5 mesi di vita eppure si trova a combattere con la più grande emergenza sanitaria (e non solo) dal dopoguerra ai giorni nostri. Il bambino, risultato positivo al Coronavirus, è ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e – stando a quanto trapelato finora – in buone condizioni di salute. A riferirlo è lo stesso ospedale dove il piccolo è stato portato in ambulanza il 15 marzo scorso. Il suo caso – si apprende da una nota ufficiale – “è stato gestito da subito secondo i protocolli di sicurezza”. Nella stessa struttura romana è ricoverato anche un altro bambino contagiato dal virus.

Emergenza continua sul fronte Coronavirus

Intanto l’ultimo bollettino medico dell’Istituto Spallanzani della Capitale, datato martedì 17 marzo, conferma l’emergenza Coronavirus. I pazienti positivi sono in totale 184, di cui 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio, ma “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici”.

E ancora: “​I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 323. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 35”.

A Roma è stato predisposto un totale di 1.000 posti letto dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus, tra i 550 dei quattro Covid Hospital (Covid 1-Spallanzani 257, Covid-2 Columbus 133, Covid-3 80 e Covid-4 PTV 80), in aggiunta alla rete delle malattie infettive e della pneumologia (400 posti). Considerando anche i posti nelle province, si arriva a una dotazione complessiva di circa 1.500 posti disponibili nell’intera Regione Lazio.

