Muore attore di ‘Settimo Cielo’ | incidente fatale per Lorenzo Brino

Si chiamava Lorenzo Brino ed era un volto noto. Infatti lavorava come attore ed aveva recitato nel noto telefilm ‘Settimo Cielo’. È morto giovanissimo.

Lutto per tanti che hanno guardato per anni il longevo telefilm ‘Settimo Cielo’. È infatti morto in circostanze tragiche uno degli attori che ha fatto parte del cast. Si tratta di Lorenzo Brino, deceduto a soli 21 anni a seguito di un incidente stradale. Lui era uno dei gemellini Camden.

LEGGI ANCHE –> Torino, tragico incidente moto-camion: muore ex pilota del Motomondiale

A prestare le fattezze ai piccoli Sam e David c’erano lui, il suo reale gemello Nikolas ma anche altri due Brino. I gemelli infatti era quatto, e c’erano anche Myrinda e Zachary. Tutti loro hanno iniziato precocemente la loro carriera da baby attori comparendo sul set a soli 5 mesi. Poi nel tempo i bimbi sono cresciuti e hanno continuato a conservare i loro ruoli in ‘Settimo Cielo’, e ad imporsi definitivamente sono stati Nikolas e Lorenzo Brino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente sull’A22, Bmw contro un tir: muore noto architetto di Verona

Lorenzo Brino, l’attore di ‘Settimo Cielo’ morto in un incidente: la dinamica

Il giovanissimo attore ha perso la vita a seguito di un incidente stradale, verso le ore 03:00 del mattino di lunedì 9 marzo. Si trovava in auto in una località della Contea di San Bernardino, in California. La notizia del decesso dell’attore di ‘Settimo Cielo’ morto a soli 21 anni è giunta però solamente a distanza di giorni. Brino era alla guida di una Toyota Camry e sarebbe andato a sbattere con violenza contro un palo ai bordi della strada. Una sua zia ha scritto su Facebook in ricordo le seguenti parole. “Al mio dolce nipote, la tua perdita lascia un vuoto immenso nel mio cuore. Dio aveva bisogno di un altro angelo e ha preso te. Ti prego di vegliare su tua madre e tuo padre. Su tua sorella Mimi, suoi tuoi fratello Antonio, Zachary e Nicola. Hai un gran lavoro da fare”.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale in Molise | Marco muore a 29 anni davanti alla fidanzata